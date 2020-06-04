القباج: تلقينا 109 آلاف تظلم في "تكافل وكرامة" ومعالجة 38% منها

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ميكنة عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، خلال الأشهر الماضية؛ منها تظلمات تكافل وكرامة للتغلب على الأزمة الحالية، كي لا يُجبر المتظلم على الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية، مشيرة إلى أن التظلمات بلغت حتى الآن 109 آلاف تظلم.

وأكدت القباج، خلال اجتماعها مع لجنة التضامن بالبرلمان، معالجة 38% منهم، وجارٍ العمل على الانتهاء من الباقي، مضيفة أنه لن نستطيع الانتهاء منها إلا بتغيير الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا؛ لأن نسبة كبيرة من التظلمات تستلزم الفصل فيها بحقيق ميداني، وقد لا تسمح الظروف به هذه الأيام.