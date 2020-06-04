تراجع جماعي لأسواق أوروبا ترقبا لاجتماع "المركزي الأوروبي"

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية، اليوم، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ووسط تقييم فرص انتعاش الاقتصاد العالمي ما بعد جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومع متابعة تطورات الاحتجاجات الأمريكية المناهضة للعنصرية.

وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب600" بنحو 0.5% إلى 367 نقطة، كما انخفض "كاك" الفرنسي بنحو 0.32% إلى 5005 نقاط، وفقد "فايننشيال تايمز 100" البريطاني 0.20% إلى 6369 نقطة، وهبط "داكس" الألماني بنحو 0.6% إلى 12410 نقاط.

ومازالت المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية - التي اشتعلت منذ أسبوع بعد مقتل "جورج فلويد" المواطن الأمريكي من أصل إفريقي على يد ضابط شرطة أبيض - مستمرة، ولكن شهدت تراجعا ملحوظا في حدتها.ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة، وأن يوسع برنامج شراء السندات في محاولة لمواجهة أسوأ ركود اقتصادي في منطقة اليورو منذ الحرب العالمية الثانية.