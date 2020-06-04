نائب يطالب بإغلاق المستشفيات الخاصة الرافضة لعلاج مصابي كورونا

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بغلق بعض المستشفيات الخاصة المتخاذلة والرافضة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

واتهم حساسين في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بعض أصحاب المستشفيات الخاصة بالتقصير في مساندة الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مطالبا بتطبيق حالة الطوارئ على المستشفيات المتخاذلة في تلبية نداء الوطن.