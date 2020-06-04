وزير الإعلام اليمني: تصريحات مجلس الأمن على ممارسات الحوثيين محل تقدير

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تصريحات مجلس الأمن القومي الأمريكي، التي تسلط الضوء على ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية ونهبها للمساعدات الإنسانية في وقت يتداعى فيه الأشقاء والأصدقاء لنجدة اليمن، والتي تستشعر بخطورة الدور الإيراني الذي يقف حجر عثرة أمام التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، محل تقدير وترحيب يمني.

وأوضح الإرياني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم، ‏أن ميليشيا الحوثي مارست منذ انقلابها عقابا جماعيا على اليمنيين فنهبت الخزينة العامة والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ومرتبات الموظفين والإيرادات العامة بكل أنواعها وتدمير منظم للقطاع الخاص ليفقد عشرات الآلاف أعمالهم ومصادر رزقهم، ووصل الأمر إلى نهب الغذاء الذي تقدمه منظمات الإغاثة.

وأضاف الوزيثر اليمني: "لقد حذرنا المجتمع الدولي منذ وقت مبكر بأن ميليشيا الحوثي أداة تدار من الحرس الثوري الإيراني، وأن قرار السلم والحرب ليس بيدها وانما بيد نظام طهران.. مجددا التحذير من خطورة الأفكار الإرهابية المتطرفة التي تغرسها ميليشيا الحوثي في عقول الأطفال والنشء والشباب، ومساعيها لخلق واقع ديمغرافي جديد في مناطق سيطرتها وجيل من الإرهاب مشبع بثقافة الكراهية".‏‎

وشدد على أن تهاون المجتمع الدولي في دعم الحكومة اليمنية الشرعية لبسط نفوذ الدولة على كامل التراب اليمني، يمنح نظام إيران وأداته الحوثية الوقت والفرصة لفرض هذا المخطط على الأرض ويضع العالم أجمع أمام قنبلة موقوتة لن يقتصر خطرها على اليمن بل سيمتد ليشمل الإقليم والعالم.