الشيوعي الروسي يؤيد إلغاء إدانة معاهدة بين السوفيتي وألمانيا النازية

أعرب زعيم الحزب الشيوعي الروسي جينادي زيوجانوف، عن تأييده لمبادرة مقدمة لمجلس الدوما "مجلس النواب" بشأن إلغاء قرار صدر عام 1989 بإدانة معاهدة عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية، المعروفة بمعاهدة "مولوتوف - ريبنتروب".

وقال زيوجانوف، في تصريح صحفي اليوم، " كان يتعين منذ زمن بعيد إلغاء هذا القرار، الذي صدر في نهاية الثمانينات من القرن الماضي".

وأضاف زيوجانوف أن الحزب الشيوعي سيدعم الموقف القائل بأن اتفاق "مولوتوف - ريبنتروب" كان يتمتع بالشرعية المطلقة وكان يعمل لصالح انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب".

وأشار زيوجانوف إلى أنه جرى التوقيع على هذا الاتفاق بعد أن أبرمت جميع الدول في أوروبا اتفاقيات مشابهة مع هتلر، والتي أدت إلى بداية الحرب العالمية الثانية.

يُذكر أن، نائب يمثل حزب "رودينا" في مجلس الدوما تقدم الأسبوع الماضي بمشروع قانون إلى المجلس يدعو لإلغاء قرار مجلس السوفيت الأعلى في 24 ديسمبر 1989 بشأن إدانة التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء السوفيتية الألمانية في عام 1939.