عضو مجلس الزمالك يتدخل لتعديل عقد شيكابالا

كشفت مصادر مطلعة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة يقود حملة تعديل عقد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن اللاعب تحدث مؤخرا مع عضو مجلس إدارة النادي، وطلب منه الحديث مع رئيس النادي حول ذلك، كما أن اللاعب قد حصل على وعد من قبل من نجلي رئيس النادي أحمد وأمير بتعديل عقده، ومن المنتظر عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة للاتفاق على قيمة العقد الجديد إلى جانب تحديد مدة التعاقد بعد تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق باستمرار اللاعب.

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