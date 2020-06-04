صورة إقرار العزل المنزلي للقادمين من الخارج

تنشر " الوطن" نسخة من إقرار العزل الذاتىً المنزلى الذى بدأ الحجر الصحى بالمطارات المصرية تطبيقة منذ أمس الأربعاء على كافة القادمين من الخارج، كبديلًا عن الحجر الذي طبق في وقت سابق سواء في نزل الشباب أو في الفنادق على حساب العائد من الخارج.

وكان مطار القاهرة الدولي أغلى قرار الحجر الصحي للمصرين العائدين من الخارج على الرحالات الإستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني ، لمدة 7 أيام، والاكتفاء بتوقيع الركاب على القيام بالعزل المنزلي لعدة أيام للتأكد من خلوهم من الفيروس .

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، بدأت سلطات الحجر الصحي بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة ٤٥٠ عالقا وصلوا على متن ٣ رحلات استثنائية من بيروت ، تم اخضاع الركاب العائدين من الخارج لاجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم اي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا ، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم .