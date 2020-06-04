"المسعفين" تطالب الحكومة بمعاملة وفيات الإسعاف بكورونا معاملة الشهداء

طالب وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمعاملة وفيات الإسعاف المتأثرين بالإصابة بفيروس كورونا، كشهداء نفس معاملة شهداء الجيش والشرطة طبقا للتعليمات الصادرة من رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف سرحان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن النقابة خاطبت رئيس هيئة الإسعاف المصرية للقيام بدور هيئة الإسعاف في هذا الشأن، متمنيا الاستجابة للطلبات والمقترحات التي تم تقديمها نظرا للدور الكبير الذي يقوم به العاملين في هيئة الإسعاف المصرية.

وأشار إلى أن النقابة العامة تقوم بعمل حصر شامل للمصابين بفيروس كورونا من العاملين في هيئة الإسعاف المصرية حتى يتسنى المطالبة بحقوق هؤلاء الزملاء الأعزاء سواء حقوقهم المادية والإدارية والأدبية من الدولة.