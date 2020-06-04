وزير الشباب يشيد بـ 15 توصية للمؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالتوصيات التي خلص إليها المؤتمر الدولي الثالث الذي نظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والذي أقيم على مدار 3 أيام بمشاركة نخبة من القيادات الرياضية العربية والإفريقية والأجنبية يمثلون 18 دولة، وهو المؤتمر الذي تم عبر "فيديو كونفراس"، تحت شعار "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم".

ووجه الوزير الشكر للاتحاد المصري للثقافة الرياضية على نجاح هذا المؤتمر الذي اعتبره الأول من نوعه، وشارك فيه رموز رياضية كبيرة من الوطن العربي وإفريقيا، مشددا على أنه فخور دوما كونه أحد مؤسسي الثقافة الرياضي منذ كانت جمعية أهلية إلى أن أصبحت اتحادا في عهد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتوصيات كونها جاءت واقعية ومعبرة عن خبرات المحاضرين وقابلة للتنفيذ، مؤكدا على أنه سيعرضها على وزراء الشباب والرياضة العرب في أقرب فرصة لتنفيذها على أرض الواقع.

وأعلن الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، رئيس الاتحاد العربي للاتحادات الرياضية النوعية ظهر اليوم الخميس التوصيات الـ 15 التي خلص إليها المؤتمر الذي انطلق ظهر الثلاثاء الماضي.

وكانت أبرز التوصيات، هي مناشدة الحكومات لتقديم الدعم المالي للاتحادات والأندية الرياضية لدعمها لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذلك استمرار التعاون بين الاتحادات والأندية لضمان العودة الآمنة للبطولات المختلفة مع تنفيذ كل البروتوكلات الطبية وفقا للمعايير والاشتراطات الطبية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وحتمية ابتكار طرق تسويقية رياضية جديدة، خلق مناخ اقتصادي رياضي جديد، وكذلك تشجيع ودعم الإعلام الرقمي بالتنسيق مع كل وسائل الإعلام.

وشهد اليوم الأخير لفاعليات المؤتمر ندوة "تعديل المسار من الناحية القانونية والتعاقدات"، والذي تحدث فيه كل من: "الدكتورة منال بازادوغ رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، وسليفاتوري شيفالي رئيس رابطة المحامين الإيطالية، وبيرناردو بالميرو مدير الإدارة القانونية السابق بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمصري أحمد عبدالفتاح عضو المنظمة الدولية للقانون الرياضي، والذين اجمعوا أن جائحة كورونا ستغير دون شك من الصيغة التعاقدية ما بين الأندية واللاعبين في كل الألعاب الرياضية، وما بين الأندية والاتحادات الرياضية مع الشركات التجارية الراعية لها، مع الإشارة إلى إمكانية حدوث تراجع كبير في القيمة المالية للصفقات وكذلك أيضا القيمة المالية للرعاية.

وفي ختام المؤتمر أعلن الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بأن الفترة المقبلة ستشهد ندوات تخصصية مع البلدان العربية لتبادل الخبرات في المجال الرياضي وستكون الأولى الأسبوع المقبل مع الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية.