قرعة علنية لتسليم 64 وحدة سكنية بمنطقة الطابية في مطروح

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الخميس، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة القرعة العلنية لمستحقي الوحدات السكنية من أهالي منطقة الطابية بمدينة مرسى مطروح.

ومن المقرر تسليم الفائزين 64 وحدة سكنية بالعمارة الجديدة. جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس صلاح أبو الدهب مدير صندوق الإسكان بالمحافظة، وممثلين عن أهالى منطقة الطابية.

وقدم "شعيب" التهنئة للأهالي لحصولهم على الوحدات السكنية الجديدة، مؤكداً الوقوف على مسافة واحدة من جميع المستحقين والحرص على تحقيق المساواة من خلال إجراء قرعة علنية بكل شفافية.

وقال إن إنشاء العمارة الجديدة لأهالي منطقة الطابية ضمن إجراءات المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.