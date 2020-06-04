توزيع أعداد كبيرة من الكمامات على السائقين والمواطنين مجاناً بأسوان

تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظة أسوان قامت إدارة المواقف بالمحافظة بتوزيع أعداد كبيرة من الكمامات مجاناً على سائقى وركاب سيارات السيرفيس من المواطنين بمواقف مدن أسوان وكوم أمبو و إدفو بالتنسيق مع ضباط وأفراد إدارة المرور، بالإضافة إلى تركيب بنارات وملصقات إرشادية للتوعية بأهمية الإلتزام بارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الوقائية التى تقوم بها المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بالمساهمة المجتمعية والإستجابة السريعة من بعض رجال الأعمال والمستثمرين بالتبرع بكميات من الكمامات والمستلزمات الطبية والتى تم توجيهها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمواقف سيارات السرفيس أو الكمائن الشرطية أوالمنشآت والمصالح الحكومية، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الصيدليات المرشحة من نقابة الصيادلة بمختلف المراكز والمدن لبيع الكمامات التي قامت المحافظة بشرائها من القوات المسلحة ، كما سيتم الإعلان عن سعر بيعها لمنع الإستغلال حيث سيتوالى توزيع الكميات المطلوبة جماهيرياً على هذه الصيدليات حتى يتم الإنتهاء من مواجهة جائحة كورونا .