تحويل 232 متهما من أصحاب التعديات للنيابة العسكرية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة من خلال التعامل بكل حزم مع أى تعديات على أراضى أملاك الدولة شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن بضرورة إعطاء الأسبقية لإزالة التعديات ذات المساحات الأكبر حيث إن المحافظة لن تتهاون مع ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال ظروف الحظر والإجراءات الاحترازية الجارية لمجابهة جائحة كورونا للإستيلاء على حق الشعب فى أراضى الدولة.

وأكد أنه تم تحويل 232 متهما للنيابة العسكرية من أصحاب التعديات على أراضى بناء وزراعية قاموا بالتعدى وبالتالى تم تحرير محاضر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة ضدهم لضمان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن الحملات المكبرة الجارى تنظيمها نجحت في إزالة 503 حالة تعد والتى قام المتعدين بتنفيذها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى الآن وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة تضمنت إزالة 444 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 372 ألف و 527 م2 ، بجانب إزالة 59 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 204,5 فدان.

وتابع أشرف عطية أنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات على أراضى أملاك الدولة قبل بداية فترة الحظر وصل إلى إزالة 95 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 43 ألف و 945 م2 ، في حين تم إزالة 135 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 24 فدانا و13 سهما.