أستاذ اقتصاد: التشييد والبناء أحد القطاعات القائدة للاقتصاد القومي حاليا

قال الدكتور علي مسعود عميد كلية الاقتصاد والسياسة بجامعة بني سويف، إن قطاع التشييد والبناء في مصر حاليا هو من القطاعات القائدة للاقتصاد القومي المصري، لافتا إلى أنه يتوقع أن يكون هذا القطاع رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يشف عن رؤية الدولة المصرية للتوسع والخروج من الوادي، والتوسع في المدن العمرانية الجديدة والمدن المليونية.

وأضاف مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه سيترتب على ذلك إنشاء مدن مليونية جديدة، والمدن الجديدة على مستوى محافظات مصر ستعطي دفعة كبيرة جدا في قطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية كانت قد اتخذت إجراء استباقيا لذلك، ووفرت مواد البناء ورأينا افتتاحات ضخمة لمصانع أسمنت منها مصنع مجمع العريش في بني سويف ومجمعات أخرى في مجال الأسمنت والحديد ومستلزمات البناء.

وعلق على مقارنة مصر بدولة الإمارات التي حققت طفرة في هذا مجال البناء والتشييد والجميع كان يشيد به، فإن المقارنة بناء على معدل نمو قطاع البناء والتشييد في مصر تشير إلى أن مستقبله سيسبق دولة الإمارات بكثير، لوجود قاعدة كبيرة جداً من المساحات التي تسعي الدولة لتنميتها على المحاور التنموية المختلفة، وبالتالي سنجد أن هناك نقلة نوعية في المدن الجديدة وقطاع التشييد والبناء.

وتابع، أن مصر ماضية قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وفي نفس الوقت تسير في المشروعات القومية وإنجازها، التي يعد جزء كبير منها مرتبطا بقطاع التشييد والبناء، فضلا عن أنه نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية وتوفير التمويل للقطاعات التي من الممكن أن تتضرر في ظل أزمة فيروس كورونا تم توفير حوالي 100 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة، ما أكسب ثقة للمتعاملين في كافة الأسواق، وخاصة العقارات، وعدم الخوف، وبالتالي لم نر التراجع بصورة كبيرة مثلما حدث في دول أخرى.