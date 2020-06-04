"أوتومبيلز مصر" تمد ضمان سياراتها لأكثر من ثلاثة أشهر

أعلنت شركة أوتومبيلز مصر، مد فترة الضمان الأساسي لسياراتها التي ينتهي ضمانها بداية من 19 مارس الماضي إلى نهاية شهر يونيو الجاري، أي لأكثر من ثلاثة أشهر، على أن يشمل هذا المد سيارات جميع العلامات التجارية التابعة لها (فيات – جيب – ألفا روميو-دودج- رام – كرايسلر).

ويأتي هذا الإجراء انطلاقًا من حرص شركة فيات كرايسلر أوتومبيلز مصر على أمان عملائها وسلامتهم، وتضامنًا معهم في مواجهة الظروف الصعبة الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي فرض على الإنسانية التباعد الاجتماعي والالتزام بعدم مغادرة المنازل وقاية من انتشار المرض اللعين.

وقررت الشركة مد الضمان للحفاظ على استفادة عملائها بكامل خدمات ما بعد البيع التي توفرها، عن طريق مد الضمان لفترة تتعدى الثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020.

ومد فترة الضمان يعد أحد عناصر حزمة الإجراءات التي اتخذتها الشركة كإجراءات وقائية تم تطبيقها وفق أعلى المعايير العالمية، وتبعًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، بكل معارض ومراكز الخدمة التابعة للوكلاء المعتمدين للشركة واستمرار توفير وكلائها لخدمة صيانتك في بيتك عن طريق "MOPAR Express Care MEC"، وهي ورشة صيانة معتمدة متنقلة ومعقمة كليًا، وتمكن العملاء من الحصول على خدمات الصيانة بأمان كامل في منازلهم.