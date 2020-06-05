بالتزامن مع عودة العمل بالمحاكم.. إجراءات التمكين من مسكن الزوجية

تستعرض "الوطن" إجراءات التمكين من مسكن الزوجية التي يجب اتباعها، وفقا لما قاله محمد جاد، المحامي بالنقض، في حديثه لـ"الوطن".

يكفل القانون للزوجة بعد الطلاق، عددا من الحقوق الشرعية والقانونية، التي نصت عليها مواد القانون، منها التمكين من مسكن الزوجية.

إجراءات التمكين من مسكن الزوجية

ـ تقوم الزوجة بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية، وتذكر بالمحضر أنه تم طردها من المسكن، وترغب في العودة إليه.

ـ يتم تحويل المحضر إلى النيابة، وتجري نيابة الأسرة تحرياتها، حول المحضر، بسؤال الجيران، والشهود، ثم يصدر قرار التمكين للزوجة.

التمكين ينقسم إلى نوعين:

ـ التمكين بالمشاركة، ويكون في حالة أن الحياة الزوجية ما زالت قائمة، ولم يقطع الطلاق، وفيه يتم تمكين الزوجين، وتحصل عليه الزوجة في جميع الحالات، حتى في حالة عدم وجود أطفال.

ـ التمكين منفردة، تحصل علية الأم الحاضنة المطلقة، بعد وقوع الطلاق، وفي حالة كان التمكين بالمشاركة، يحق للأم أن تطالب بتعديل قرار التمكين من مشاركة إلى متفردة.

ـ يعد التمكين من مسكن الزوجية أهم إجراء قبل إقامة دعاوي الأحوال الشخصية، كنفقة الزوجة، نفقة أطفال، خلع، طلاق للضرر، أو رؤية.