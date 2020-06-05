هيثم سعيد يعلن وفاة الشاعر علاء سليمان: "لم أجد منه إلا كل رقي وفن"

نشر الفنان هيثم سعيد عبر حسابه الشخصي "فيس بوك" خبر وفاة الشاعر علاء سليمان.

وكتب: "توفي إلى رحمة الله الشاعر والإنسان الخلوق علاء سليمان واللي كان ليا شرف التعامل معاه في أغنية يوم 30 وأشهدكم وأشهد الله تعالى بأني لم أجد منه خلال تعاملنا إلا كل احترام ورقيّ وفن وطيبة قلب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن من آخر الأغاني التي طرحت من أشعار الشاعر الراحل علاء سليمان أغنية "يوم 30" وهي الرئيسية في ألبوم الفنان هيثم سعيد الذي طرحه العام الجاري، من ألحان جوليو، وتوزيع أحمد حسين.