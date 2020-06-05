مساعد وزير السياحة يكشف ضوابط عمل المطاعم ومواعيد عملها: قبل أول يوليو

كشف عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت، تفاصيل ضوابط عمل المطاعم خلال الفترة المقبلة.

وقال العاصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن المطاعم على وشك الرجوع للعمل، مشيرًا إلى أن وزير السياحة أمر بالتحضير للفترة المقبلة، خاصة بعدما تأكدوا من التزام الفنادق بالإجراءات الوقائية خلال الفترة الماضية.

وأكد العاصي أن العاملين في مجال المطاعم عددهم كبير جدا، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة السياحة ووزارة الصحة تسعى لعمل اجراءات وقائية للحفاظ على العاملين في القطاع وعلى المواطنين أيضًا.

وأوضح العاصي أنه تم اتخاذ قرارات خاصة بالمطاعم الموجودة في الشارع واجراءات أخرى للموجودة داخل مولات، مشيرًا أن أهم هذه الاجراءات الحفاظ على البعد الجسدي وعدم التزاحم عند الدخول أو الخروج وتعقيم الداخلين للمطعم ووضع مناديل احادية الاستخدام بالكحول على الترابيزات وقياس درجات الحرارة للمواطنين مؤكدًا أنه سيصرح للمطاعم بنسبة 50% من طاقتها الكاملة.

وتوقع العاصي أن يصدر قرار تشغيل المطاعم قبل الأول من يوليو المقبل وخلال الشهر الجاري مشددًا على أن المطاعم لن تفتح إلا بعد تطبيق الاجراءات الاحترازية مشيرًا أن ذلك ينطبق على المطاعم السياحية وأن المطاعم غير السياحية ستكون تحت اشراف الجهات المختصة.