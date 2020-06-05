8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين نواب البرلمان.. آخرهم "عشماوي"

ارتفع عدد الإصابات بين صفوف نواب البرلمان بفيروس كورونا إلى 8 نواب، وذلك على خلفية إعلان الأمانة العامة للمجلس عن إصابة النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب محافظة القليوبية، بالفيروس.

وذكرت الأمانة العامة أن النائب "عشماوى" أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أعراض تنفسية وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس، وهو حاليا في أحد المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة.

ويلحق "عشماوى" بزملائه الذين أصيبوا بفيروس كورونا وهم عيد هيكل وعمرو وطنى وهشام مجدى وممدوح مقلد ويوسف الشاذلى، ومن النائبات شيرين فراج والتى تماثلت للشفاء تماما والنائبة نشوى الديب والتى استقرت حالتها الصحية فى الأيام الماضية .