51 حالة إيجابية.. أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا في بورسعيد

أظهرت مديرية الصحة ببورسعيد ثبوت 51 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد من إجمالى 70 حالة اشتباه بالإصابة وهو أعلى معدل وصلت إليه المحافظة ذات التعداد السكانى المحدود.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الصحة أن إجمالى المصابين بالمحافظة وصل إلى 601 حالة كما سجلت جائحة كورونا وفاة 14 شخصا.

كانت مديرية الصحة قد أعلنت عن تخصيص خمسة مستشفيات بنطاق محافظة بورسعيد وذلك لاستقبال و تقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد covid 19 وهي مستشفيات حميات بورسعيد وصدر بورسعيد والمبرة والزهور وبورفؤاد ويتم تفعيل تلك الخدمات بها، حيث يتمكن المواطن متلقي الخدمة من التردد على أقرب مستشفى من هذه المستشفيات الموجودة في النطاق الجغرافي لمحل إقامته وذلك تسهيلا لإجراءات تلقي الخدمة الطبية وحتى لا يتكبد المواطن عناء الانتقال من مكان لآخر.