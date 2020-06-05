حسام حبيب لـ مروجي شائعة "خناقته" مع شيرين: موتوا بغيظكم

هاجم المطرب حسام حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات "تويتر"، بعض المواقع التي نشرت أنباء حول وجود خلاف كبير بينه وبين زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب.

انا كتبت تويته و مسحتها احتراما للساده الصحفيين الشرفاء اما الاشخاص التانيه مدعيين الصحافه فا حسبي الله و نعم الوكيل اتقو الله ان تخوضو في اعراض الناس موتو بغيظكم — Hossam Habib (@hossamhabib) June 5, 2020

وكتب المطرب حسام حبيب تغريدة، قال فيها: "أنا كتبت تويته ومسحتها احتراما للسادة الصحفيين الشرفاء، أما الأشخاص التانية مدعيين الصحافة فاحسبي الله ونعم الوكيل، اتقوا الله أن تخوضوا في أعراض الناس موتوا بغيظكم".

وعلقت إحدى متابعات حسام حبيب، قائلة: "المشكله أن أول اتنين نشروا الخبر بيقولوا إنهم أصحاب شيرين، وهما معروفين؛ أتمنى تتخذوا خطوة رادعة تجاههم عشان دي مش أول مرة يعملوا كده"، فرد عليها المطرب: "إن شاء الله مش هنسيب حقنا".

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب نفت عبر حسابها على "تويتر"، أي خلافات بينها وبين زوجها حسام حبيب، وكتبت: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. ⁧‫بحبك_يا_صاحبي".

و⁩كانت أنباء تداولت حول وجود خلافات وتشاجر بين المطربة شيرين وزوجها حسام حبيب، وتدخل فيها الفنان أحمد سعد لحلها.