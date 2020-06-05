إزالة 884 حالة تعد على النيل خلال الأسبوع الأول من يونيو

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 271,081 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة 884 حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر يونيه الجاري.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع 139 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 189 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 556 إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ 139 إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2020، وأفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة 189 مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 140823 إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر يونيو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 556 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بواقع 2 محافظة وقد تضمنت تنفيذ 527 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية 527 إزالة، إلى جانب 29 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط 29 إزالة، هذا ليصبح إجمالي ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 ما يقرب 76731.

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.