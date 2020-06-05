أولمبياد طوكيو: قرار إقامة الألعاب ينبغي أن ينتظر حتى ربيع 2021

قال توشياكي إندو،عضو في المجلس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إن القرار بشأن المضي قدما في إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية والبارالمبية المؤجلة ينبغي ألا يتخذ قبل الربيع المقبل.

وأضاف توشياكي إندو، إنه من المهم مراقبة وضع فيروس كورونا وتقييم تأثيره المحتمل على الألعاب، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأوضح أن اختيار الرياضيين بحلول مارس المقبل سيمثل تحديًا كبيرًا، وستحتاج اللجنة المنظمة إلى اتخاذ قرار من نوع ما بالنظر إلى الوضع في ذلك الوقت، مشيرا "لا تزال هناك تقديرات كثيرة ومن غير الواضح ما هو الوضع الجديد للفيروس التاجي في الصيف المقبل. ما زال من السابق لأوانه مناقشة ما إذا كانت (الألعاب) ستقام أم لا".

وبحسب "كيودو"، تعد تصريحات إندو هي الأولى التي تصدر علنا عن عضو تنفيذي في اللجنة المنظمة حول التوقيت الذي يمكن فيه اتخاذ قرار بشأن مصير الألعاب.

وكان جون كوتس، الذي يرأس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية، قد أشار إلى أن شهر أكتوبر سيكون فترة حاسمة لتقييم ما إذا كانت العاصمة اليابانية ستكون قادرة على الترحيب بالعالم، وفقا لوسائل الإعلام الأسترالية، لكن إندو قال إنه أكد للجنة الأولمبية الدولية أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لاتخاذ قرار.

وذكرت مصادر حكومية يابانية أمس الخميس أن اليابان تدرس تبسيط الألعاب الصيفية، بما في ذلك تقليص عدد المتفرجين وتقليل مراسم الافتتاح والختام، وتشير الخطوة إلى أن طوكيو مستعدة لأن تكون مرنة لضمان حصول الألعاب على أفضل فرصة للمضي قدمًا.

يذكر أن أولمبياد طوكيو 2020، التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل هذا الصيف، تأجلت في مارس الماضي بعد أن أعرب الرياضيون واللجان الأولمبية الوطنية عن مخاوفهم من تفشي فيروس كورونا، حيث تقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام المقبل، تليها دورة الألعاب البارالمبية في الفترة بين 24 أغسطس و5 سبتمبر.