فنزويلا تطالب فرنسا بتسليم زعيم المعارضة الموجود بسفارتها في كراكاس

قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييزا، اليوم، "إن زعيم المعارضة خوان جوايدو موجود في السفارة الفرنسية في كراكاس على غرار زميله ليوبولدو لوبيز الموجود - حسب الوزير الفنزويلي - في سفارة إسبانيا في العاصمة الفنزويلية.

وطلب الوزير من حكومتي البلدين تسليمهما، مهددا دبلوماسية البلدين بأنهما ستدفعان الثمن في وقت قريب، مضيفا أنه لا يُمكننا الدخول إلى مقرّ سفارة أي بلد كان، وأن الاعتقال بالقوّة غير ممكن، وفقا لقناة "فرانس 24".

وأعرب الوزير الفنزويلي، عن أمله بأن تغير هاتان الحكومتان رأيهما وتسلمان هؤلاء الذين يريدون الإفلات من القضاء الفنزويلي، متابعا "إنه عار لدبلوماسية إسبانيا، وعار لدبلوماسية فرنسا ما يحصل، وستدفعان الثمن في وقت قريب جدا".

وفرنسا وإسبانيا ضمن حوالي خمسين دولة في العالم اعترفت بجوايدو رئيسا بالوكالة بدلا من مادورو، الذي تعتبر أنه انتخب في اقتراع شابته تجاوزات خطيرة.