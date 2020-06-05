أوقاف كفر الشيخ تبدأ في بيع صكوك الأضاحي ونستهدف 1.5 مليون جنيه

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ، إن المديرية بدأت في بيع صكوك الأضاحي الخاص بوزارة الأوقاف للعام الرابع على التوالي، وذلك عبر منافذها بالإدارات وفي جميع مراكز المحافظة، مشيراً إلى أن المديرية حققت المستهدف في مبيعات الصكوك العام الماضي والتي بلغت 680 صكا، بمليون و224 الف جنيها بزياده عن العام الذي سبقه.

أكد الفقي، أن فريق عمل الصكوك، أبلى بلاء حسنا والمنابر لعبت دورا رئيسيا في تبصير الناس بأهميتها، مشيراً إلى أن الشفافية والمصارحة في الأعوام الماضية، كانت سببا في التفاف الجماهير حول صكوك الاوقاف هذا العام ، حيث إن المديرية وزعت ١٨ طنا علي الفقراء والمساكين والمناطق الاكثر احتياجا العام الماضي.

توقع وكيل أوقاف كفر الشيخ، تصدر المديرية في مبيعات صكوك الاضاحي العام الحالي وانها ستكون في المقدمه ، موضحاً أن وزاره الاوقاف لاتتواني في تقديم كل العون للفقراء واصحاب الحاجات من خلال ادارات البر بالمديريات الاقليمية.

أكد الفقي أن الشفافية والثقة المتبادلة بيننا وبين الجماهير كان لها دور بارز في الارتقاع بالمبيعات في الاعوام الماضيه، موضحاً ان المستهدف للبيع في محافظه كفر الشيخ هذا العام هو الوصول الي المليون والنصف جنيه.