تطويق مكان تسرب وقود الديزل بعد حادث في محطة لتوليد الكهرباء بسيبيريا

قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إنه تم تطويق مكان تسرب وقود الديزل بعد الحادث الذي وقع في محطة توليد الكهرباء الحرارية رقم 3، في نوريلسك في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا.

وأضاف: "في الوقت الحالي، تم حصر موقع تسرب الديزل، وتم جمع أكثر من 200 طن من الوقود المتسرب"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، أفاد مقر العمليات، بأنه تم الانتهاء من تركيب تسعة حواجز تجميع بطول 1150م، سبعة منها على بعد ثلاثة كيلومترات من مصب نهر أمبارنايا، وكذلك تم نصب خطين إضافيين عند مخرج نهر بياسينا من بحيرة بياسينو.

في الوقت الحالي، تم شفط ما يقرب من 300 طن من الوقود، وتم إتلاف ومعالجة أكثر من 26 طنا من المنتجات النفطية، وتمت بالمواد الماصة، معالجة مساحة 4.6 ألف متر مربع من الأراضي الملوثة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة أكثر من 3 آلاف طن من التربة الملوثة. وجرى نقلها إلى مكب صناعي على أراضي المحطة.

ووفقا للمعطيات، فقد تسرب في 29 مايو الماضي، نحو 21 ألف طن من الوقود في محطة الطاقة ما تسبب بحدوث تلوث.

وفتحت النيابة العامة في منطقة كراسنويارسك تحقيقا بشأن الحادثة، وتم إعلان حالة طوارئ على المستوى الاتحادي.

وعن تداعيات الحادثة قالت رئيسة هيئة مراقبة الموارد الطبيعية سفيتلانا راديونوفا، إنه تم اكتشاف تلوث في مياه المسطحات المائية في نوريلسك.

وأضافت أنه بسبب الحادثة تسرب نحو 6 آلاف طن من المنتجات النفطية إلى الأرض، ونحو 15 ألف طن تسربت إلى مسطحات مائية.