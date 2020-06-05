رشاد عبده: دمج الاقتصاد غير الرسمي يتوقف على تطبيق القانون بصرامة

أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المعوقات التي قد تواجه دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، التخاذل في تطبيق القانون على أصحاب المشروعات غير المقننة أوضاعها.

وقال عبده لـ"الوطن"، إنه يجب أن يكون هناك رقابة صارمة وتطبيق القانون لغلق الباب أمام الرشاوى التي كان يقدمها أصحاب تلك المشروعات غير الرسمية للإفلات من تطبيق القوانين عليهم.

وأضاف أن نجاح دمج الاقتصاد غير الرسمي يتوقف على تطبيق القوانين بكل صرامة وخاصة بعد تقديم الدولة حوافز غير مسبوقة لتشجيع أصحاب تلك المشروعات على الانضمام للمنظومة الاقتصادية الرسمية، مشيرا إلى أن دمج هذا الاقتصاد يساعد الدولة في تنفيذ خطط مكافحة الفقر والبطالة.