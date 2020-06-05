فيديو.. فنانون وشعراء ينعون الملحن أشرف سالم

رحل عن عالمنا بالأمس الملحن أشرف سالم، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 50 عاما، ويعتبر "سالم" من أبرز الملحنين في فترة التسعينيات والألفية الجديدة حيث قدم ألحان أغنيات لعدد كبير من المطربين في مصر والوطن العربي.

ونعى عدد كبير من صناع الأغنية في مصر والوطن العربي الملحن أشرف سالم عبر حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورثى الشاعر بهاء الدين محمد الملحن أشرف سالم عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك" قائلا: "الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبي ومن أقرب صحابي ولسه من كام يوم بنضحك واتفقنا يجيلي هو إيهاب توفيق عشان نضحك، بس خلاص مات خلاص، أشرف مات ماكنتش قادر أكتب بس لازم أقولكم أدعوله هو محتاج كده، اللهم إرحمه وإغفر له وأدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب، ماحدش يحب الدنيا ولا يحب حد قوي".

كما طالب الملحن عصام كاريكا جمهور أشرف سالم بقراءة الفاتحة له، وكتب عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك": "الملحن أشرف سالم في ذمة الله، الفاتحة".

كما رثى الشاعر الغنائي عوض بدوي الملحن أشرف سالم عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك" قائلا: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله الصديق الغالي والملحن الكبير أشرف سالم رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك".

كما نعى الفنان حميد الشاعري أشرف سالم عبر موقع "فيس بوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنان الملحن أشرف سالم رحمك الله ياصديقي اللهم أجعله من أهل الفردوس".

ونعى الملحن عزيز الشافعي الفنان أشرف سالم قائلا: "البقاء لله وفاة الملحن أشرف سالم ربنا يرحمه ويحسن إليه إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما نشرت الفنانة بشرى فيديو كليب أغنية فيلم "خانة اليك" من كلمات الشاعر الراحل سامح العجمي وألحان أشرف سالم عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" معلقة: "أغنية فيلم خانة اليك إخراج أمير رمسيس، في وداع الملحن أشرف سالم وكاتب الأغنية الشاعر والمنتج سامح العجمي اللذين رحلا عن عالمنا، إلى الملتقى وفعلا ويوم ما نلاقي حوالينا البيبان تتسك وتحبسنا في خانة اليك".

ونعت المطربة جنات الملحن أشرف سالم بنشر صورة له عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" وعلقت: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الملحن الخلوق الصديق والأخ أشرف سالم الرجاء الدعاء له، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت آخر أعمال الملحن أشرف سالم أغنية الأهلي "كيان"، التي طرحها الفنان إيهاب توفيق لقناة النادي الأهلي، وأغنية عالم مجنون للفنانة سميرة سعيد التي طرحت منذ ما يقرب من شهرين.