بينهم 3 فتيات.. تفاصيل غرق 4 أطفال في مياه النيل بحلوان

أكد مصدر أمني مصرع 4 أطفال غرقا أثناء نزولهم للاستحمام بنهر النيل، بمنطقة كفر العلو بحلوان، من بينهم شقيقان، وتمكنت الشرطة من انتشال جثثهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

وقال المصدر، إن الضحايا هم "رقية محمد عبدالرحمن 8 سنوات، وشقيقها مازن 6 سنوات، ومستورة عنتر محمد 10 سنوات، وفاطمة هيثم حسن".

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي بغرق 4 أطفال في نهر النيل، وبالانتقال والفحص توصلت التحريات لغرق الأطفال في أثناء الاستحمام في نهر النيل، واستدعيت قوات الإنقاذ النهري، وتمكن الغواصون من انتشال جثثهم.