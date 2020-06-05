"الاسماعيلية ترتقي بشبابها".. مبادرة لنظافة أحياء المحافظة

أعلن اللواء أشرف عمارة نائب الإسماعيلية فى البرلمان أن سوف يتم إطلاق مبادرة تحت عنوان الإسماعيلية ترتقى بشبابها وذلك بناء على رغبة المواطنين في القضاء على ظاهرة القمامة التي تعاني منها الأحياء، وهدفها الرئيسي الارتقاء بنظافة الأحياء، ورفع الوعي لدى الأهالي فى مجالات متنوعة، سواء بيئية أو صحية، من أجل حياة أفضل، من خلال التعاون بين أهالي وشباب الأحياء والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأشار عمارة، إلى أنه تفقد عدد من المناطق السكنية بحي ثالث بالشيخ زايد وهي الـ500 وحدة ب خلف معهد الدعاة، والمرحلة الخامسة بخلف مسجد أم القرى، ومنطقة شرق الشيخ زايد خلف مكتبة مصر، وتم الاتفاق مع عدد من الشباب بتلك المناطق بالتعاون لإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة

وأضاف عمارة أنه سوف يتم تعميم تلك التجربة في أحياء الإسماعيلية كما سيتم تنفيذها بالتنسيق مع رئاسة أحياء الإسماعيلية الثلاث وسف يتم متابعة تنفيذ المبادرة وتقديم التسهيلات وإزالة أي عراقيل تعترضها، مشيرا إلى دور، اللواء عادل الألفي رئيس حي ثالث، والمهندس محمد صابر نائب رئيس الحي على تبنيهم للمبادرة، وتقديم كل الدعم لأهالي وشباب منطقة شرق الشيخ زايد مساهمة في تفعيل المبادرة بمساعدة عمرو عماره و أحمد القماش ومحمد عبد الرحمن.