بعد غياب 8 سنوات.. الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها

أعلنت ​وزارة​ النقل السورية، اليوم، عن تشغيل أول رحلة طيران للخطوط الجوية السورية من دمشق إلى يرفان عاصمة ​أرمينيا​، بعد انقطاع دام ثماني سنوات، ولفتت الوزارة في بيان إلى إن "الرحلة انطلقت ليل أمس وعلى متنها 150 راكبًا من ​مطار دمشق الدولي​ باتجاه مطار يرفان".

ووفقًا للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أوضحت الوزارة أن هذه الرحلة سيعقبها برنامج تشغيل منتظم عند استئناف الحركة الجوية وإعادة فتح المطارات، على أن تكون حلب محطة مهمة في الرحلات الجوية بين البلدين الصديقين".

وجدير بالذكر أنه منذ اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011، توقف عدد كبير من شركات الطيران عن الهبوط أو المرور في الأجواء السورية لأسباب أمنية، واتخذت طائراتها مسارات أخرى تتطلب منها وقتا أطول للوصول إلى وجهتها.