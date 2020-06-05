بالفيديو.. نداء شرارة تطرح أغنيتها الخليجية الجديدة "شروط"

طرحت الفنانة نداء شرارة، اليوم الجمعة، أغنيتها الخليجية الجديدة التي تحمل اسم "شروط"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية :"لو مصمم إني أرجع.. وافتح بقلبي مجال.. أبشر بعزك أوافق.. لو تلبي هالشروط.. رجه سنيني اللي راحت.. رجع الدمع اللي سال.. أكتب أسف فوق نجمة.. وأغزل العذر بخيوط".

"شروط" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات إيهاب غيث، أالحان محمود أنور، وتوزيع "Jean-Marie Riachi"، وتم التسجيل بـ"JMR-Studios"، ميكس وماستر "Xavier Escabasse".

يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية كل من أغنية "سهرانة أنا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الأغاني.