تصنيع ألف كمامة يومياً بواسطة المشروعات الصغيرة لسيدات القرى بأسوان

شهدت محافظة أسوان إطلاق مبادرة لتصنيع الكمامات بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى لصناعة ألف كمامة يومياً بواسطة سيدات من القرى اللاتى تم تسليمهن ماكينات خياطة ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مؤسسة مصر الخير.

صرح بذلك أحمد حمدى مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والذي أشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بتفعيل دور المجتمع المدنى لتدعيم جهود الدولة في مجابهة جائحة كورونا تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الرائدة والتى قامت بشراء الأقمشة المستخدمة في صناعة الكمامات بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسوان لتوظيف خبرات سيدات القرى المميزات في أعمال الخياطة لتصنيع الكمامات بإشراف من الجمعية النسائية ومركز إعداد الأسر المنتجة، لافتاً إلى أنه عقب صناعة الكمامة يتم تعقيمها بالمواد المطهرة مع مراعاة الإجراءات الإحترازية في توزيعها بالتعاون مع بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية والشباب المتطوعين.