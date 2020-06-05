في ذكرى وفاته.. فيديو لـ محمد نجم يتحدث عن أول عرض مسرحي قدمه

يعد الفنان محمد نجم، واحدا من كبار فناني المسرح الكوميدي في مصر والوطن العربي، لما كان يملكه من موهبة كبيرة وخفة ظل جعلت الجمهور يتابع أعماله ويذهب لمشاهدة مسرحياته على مدار سنوات مشواره الفني.

وخلال لقاء تلفزيوني نادر، قال نجم إن بدايته مع المسرح كانت بكلية التربية الفنية المسرح الجامعي عن طريق ترشيح أحد زملاؤه لتأدية دور في عرض مسرحي ومن هنا التفتت الأنظار إليه بعدما نجح في أول عرض مسرحي له.

وأضاف أنه فور نجاحه في المسرح الجامعي انضم لفرقة "نجوى سالم المسرحية" ولم يكن يتوقع أن يكون بطل عرض مسرحي أمام فنانة بحجم نجوى سالم.

وأوضح "نجم" أن الدور الذي قدمه كان دور الفنان سمير صبري إلا أنه انسحب من العرض المسرحي وأتو به لأداء الدور، وقدم بعد ذلك عددا من المسرحيات مع الفرقة على مدار سنوات.

ورحل عن عالمنا الفنان محمد نجم في مثل هذا اليوم 5 يونيو عام 2019 عن عمر ناهز 75 تاركا رصيدا فنيا أغلبه كان في المسرح حيث كان من أهم فناني المسرح المصري.