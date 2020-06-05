حزب الحرية يطلق حملة للوقاية من كورونا

أطلق حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حملة "كمامتك هي حمايتك" بهدف توعية المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال ماجد طلعت أمين التدريب والتثقيف السياسى بالحزب، إنه سيتم الاستمرار فى هذه الحملة التي تهدف لتوزيع 10 آلاف كمامة ومعقم اليدين على المواطنين البائعين بالأسواق والعاملين بالمحلات في نطاق أحياء شمال القاهرة لحمايتهم من فيروس كورونا.

وناشد طلعت جميع المواطنين بالالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية الحكومية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم حملات أخرى مماثلة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء.