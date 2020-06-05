"حماة الوطن" بسوهاج يعقم ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن ضد كورونا

واصل حزب حماة الوطن في سوهاج، حملاته المكثفة في تعقيم المباني والمنشآت العامة والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية مجمع احمد قورة الطبي بمركز دارالسلام. ونفذ الحزب اليوم حملة مكبرة لتعقيم ديوان عام محافظة سوهاج، ومديرية الأمن.

قال أحمد عبد السلام قوره، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، إن شباب الحزب نفذوا حملة لتعقيم وتطهير مبني ديوان عام محافظة سوهاج، ومبنى مديرية الأمن، لافتا الي انه جري تعقيم المبنيين بالكامل داخليا وخارجيا، ضد فيروس كورونا، كما جري تعقيم السيارات التابعة للمحافظه ومدرية الامن وتعقيم الشوارع المحيطة.

وأشار قورة، الي قيام الدكتور احمد الصغير امين عام الحزب في المحافظة بالتنسيق مع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لإجراء عملية التعقيم.

واكد قورة، ان الحزب ومنذ دخول فيروس كورونا البلاد يواصل حملاته بشكل مستمر في مختلف ربوع المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تعقيم اغلب المصالح الحكومية والمدارس، والشوارع الرئيسية والفرعية، وشارك الحزب في توعية للمواطنين بخطورة المرض وتوزيع بوسترات توعية للوقاية من الفيروس.

واضاف ان الحزب في محافظة سوهاج، وكافة محافظات الجمهورية يواصل حملاته المكثفة للتوعية بفيروس كورونا، وكذلك تقديم كل الدعم للمواطنين والتوعية اللازمة لهم، وتعقيم المصالح الحكومية والأماكن العامة، وتم تنظيم عدة حملات بمختلف ربوع المحافظة للتوعية بفيروس كورونا وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت والشوارع.

واوضح قوره، ان مشاركة الحزب تأتي بالتزامن مع تقديم الحزب لعدد من الفاعليات بعدد من المحافظات للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال دور الحزب المجتمعى المساند دائما للدولة وللمواطنين ومن منطلق مشاركه الحزب للتحديات التى تواجه الدولة المصرية.