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محمود مسلم

"أطباء بلا حدود" تعلق عمليات الدعم شمال موزمبيق بعد الهجوم الأخير

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(وكالات)
07:14 م | الجمعة 05 يونيو 2020
منظمة "أطباء بلا حدود"

منظمة "أطباء بلا حدود"

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم، تعليق عمليات الدعم الطبي الخاصة بها في شمال موزمبيق بعد الهجوم الإرهابي الأخير في 28 مايو الماضي.

وقالت المنظمة في بيان، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، إن فرقها الطبية "أُجبِرت على تعليق الدعم الطبي في ماكوميا (شمال شرقي موزمبيق)" بعد الهجوم.

وأوضحت رئيسة البعثة كارولين جودرون روز، أن أعضاء الفرقة "اختبأوا في الأدغال ليومين تقريباً"، مضيفة أن "قدرتنا على الوصول للمحتاجين معرضة للخطر بسبب هذه الزيادة في العنف".

وكان مسلحون قد هاجموا مدينة ماكوميا شمال موزمبيق في صباح يوم 28 من مايو الماضي، ما تسبب في فرار آلاف السكان.