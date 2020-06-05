اليابان تعلن تقديم منحة جديدة لليمن بقيمة 3 ملايين دولار

أعلنت اليابان، اليوم، تقديم منحة جديدة لليمن بقيمة 3 ملايين دولار لتحسين وضع الصحة النفسية وخصوصاً للمتأثرين بالصراع في عدد من المحافظات.

وأوضحت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن هذه المساعدات تمثل جزءا من 41.2 مليون دولار الذي أعلنته الحكومة اليابانية في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 والذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة في الرياض.

وأكدت السفارة اليابانية، حرص طوكيو، على مواصلة مساعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في الوضع الحالي الصعب.

وأشارت السفارة اليابانية، إلى أن الحكومة تبادلت مذكرات مع منظمة الصحة العالمية في 22 مايو الماضي، لتدشين برنامج جديد في اليمن بتمويل 3 ملايين دولار لتحسين وضع الصحة النفسية في اليمن خصوصا للمتأثرين بالصراع في عدد من المحافظات من خلال تقديم دعم عاجل للمرضى وتوفير أجهزة طبية وأدوية للمراكز الصحية النفسية وترميم بعض المرافق، فضلا عن تدريب العاملين في القطاع الصحي.