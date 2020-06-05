أستاذ مناعة بواشنطن: اللقاح الأمريكي لكورونا هو الأقرب للخروج للجمهور

أكد الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، أن هناك 150 شركة على مستوى العالم تتنافس فيما بينها لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقال نصولي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن فيروس كورونا ليس حربا سياسية وإنما أزمة حقيقية وإلا ما كان ليصل إلى جميع دول العالم.

وأكد أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون، أن لقاح كورونا المدعوم من البيت الأبيض بـ 400 مليون دولار هو الأقرب للخروج للنور لتخليص العالم من أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إحدى شركات الأدوية تعمل على إنتاج لقاح على هيئة لاصق ينتج أجسام مضادة متوقعًا ظهور لقاح لفيروس كورونا خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.