غلق مبنى نقابة الصحفيين لمدة أسبوعين واقتصار العمل على خدمات الضرورة

أعلن محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، غلق مبنى النقابة لمدة أسبوعين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحا في بيان له منذ قليل أنه سيتم اقتصار العمل على بعض الخدمات الضرورية المتواجدة بالدور الأرضي.

وقال شبانة، إن الظرف الذي نواجهه يلزمنا باتخاذ إجراءات الحيطة حفاظا على الزملاء الصحفيين، وأعضاء المجلس، وعدد من المتخصصين.

وأكد اقتصار العمل خلال تلك الفترة على خدمات الضرورة فقط والمتواجدة بالدور الأرضي، وهي العلاج، وصرف الإعانات، والبدل، والقروض، وتجديد الاشتراكات، وشراء مستلزمات الإجراءات الوقائية كالكحول والكمامات.

وأوضح أن تحويلات العلاج الآن تتم أونلاين من خلال خدمة الواتساب، من خلال موظفين العلاج مع جميع المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات.