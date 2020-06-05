المنخفض الاستوائي "كريستوبال" يتجه نحو ولايات أمريكية

حذر المركز الأمريكي للأعاصير، اليوم، من أن المنخفض الاستوائي "كريستوبال" قد يضرب خلال الساعات الـ48 المقبلة ولايات من البلاد ويتسبب في ظروف "مهددة للحياة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المركز في سلسلة توضيحات نشرها على موقعه الإلكتروني إن "من الممكن هبوب عاصفة تهدد الحياة على طول منطقة (بيج بيند) بولاية (فلوريدا) وفي أجزاء من جنوب شرق ولاية (لويزيانا) وعلى طول ساحل المسيسيبي في غضون الساعات الـ48 المقبلة".

وأضاف المركز الأمريكي، أن "الأمطار الغزيرة ستهطل على أجزاء من ساحل الخليج (الأمريكي) من شرق ولاية (تكساس) إلى ولاية (فلوريدا) خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى مطلع الأسبوع المقبل".