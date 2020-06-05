هاني شاكر يبحث سبل عودة الحياة الموسيقية في ظل "كورونا"

أكدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أنها تبحث قرار عودة الموسيقيين إلى حياتهم الطبيعية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه: "في إطار خطة الدولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، قبل جائحة فيروس كورونا، يتشاور الفنان هاني شاكر النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، مع مجلس الإدارة بشكل دائم، لبحث توصيات تقدم إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وبحث كيفية شمول القرارات القادمة، بدء عمل الموسيقيين وأعضاء الجمعية العمومية ومراعاة الحفاظ عليهم، من خطر الفيروس اللعين".

وأضاف البيان: "يأتي ذلك في إطار الخطة العامة للدولة في الحفاظ على صحة المصريين، حيث يتواصل الفنان هاني شاكر بشكل مستمر، مع كل من يديرون الأزمة، وستراعي القرارات التي ستصدر قريبا جدا، هذه التوصيات".

واختتم البيان:"حفظ الله أعضاء الجمعية العمومية.. وحفظ شعب مصر من هذا هذا الوباء.. تحيا مصر وطنا آمنا مستقرا".