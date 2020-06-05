دمشق: هزة أرضية قوية تضرب ولاية تركية قرب محافظة حلب السورية

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، وقوع هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ضربت ولاية ملاطية شرقي تركيا، على مسافة 270 كم شمال شرق مدينة حلب.

وأشار المركز، اليوم، إلى أن "سكان مدن في شمال العراق وتركيا، شعروا بالهزة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

وأعلن المركز أمس الخميس، تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 3.4 و2.0 درجات على مقياس ريختر على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غرب مدينة حلب.

وتعرضت المنطقة لسلسلة هزات أرضية منذ نحو شهرين، تركز معظمها على الساحل السوري، وتراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

وأشارت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن "الهزة الأرضية وقعت في قضاء بوتورغة في تمام الساعة 21:06 بالتوقيت المحلي".

وأضافت الرئاسة، أن "الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات، وشعر بها سكان الولايات المجاورة".

وأشارت ولاية ملاطية، في بيان، إلى أن "السلطات المحلية لم تتلق بعد أي بلاغ حول وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.