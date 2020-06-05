وول ستريت: ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا بحلول سبتمبر المقبل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة، اليوم، أن الرئيس دونالد ترامب، أمر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بسحب آلاف القوات الأمريكية من ألمانيا، بحلول سبتمبر المقبل.

وقالت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة من شأنها خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، بمقدار 9500 جندي من 34500 جندي، يتم تعيينهم بشكل دائم هناك.

وأوضحت "وول ستريت"، أن هذه الخطوة تحدد أيضا عدد أفراد الخدمة الأمريكية المتواجدين في ألمانيا في أي وقت بما لا يتجاوز الـ 25000 جندي، بما في ذلك القوات المعينة بشكل دائم والقوات الدورية أو المؤقتة.

وأشارت "وول ستريت"، إلى أنه في ظل الوضع الحالي، يمكن أن يرتفع إجمالي القوات الأمريكية في ألمانيا إلى 52000 جندي، حيث تتناوب الوحدات العسكرية داخل ألمانيا وخارجها أو تشارك في التدريبات العسكرية.