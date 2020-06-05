فرنسا: مقتل زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب" خلال عملية شمال مالي

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، مقتل عبدالمالك درودكال زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب"، خلال عملية شمالي مالي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكتبت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في 3 يونيو تمكنت القوات العسكرية الفرنسية، بدعم من الشركاء، من تحييد أمير تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، عبدالمالك درودكال والعديد من المقربين منه، وذلك خلال عملية في شمال مالي".

ووصفت الوزيرة الفرنسية، العملية بأنها "نجاح باهر" وضروري للأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وعبدالمالك درودكال الملقب بـ "أبو مصعب عبد الودود" كان أمير "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" التي كانت تعرف من قبل باسم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"