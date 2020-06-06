استشاري بمستشفيات جونز هوبكنز: ارتدوا كمامة قماشية خارج العمل

قدم الدكتور عمرو عبدالباقي استشاري القلب بمستشفيات جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، بعض النصائح لاستخدام الكمامة.

وقال عبدالباقي في فيديو أرسله للإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الفترة الحالية، أهم فترة لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالارشادات وبالتباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة.

وأكد عبدالباقي، أن أهم شيء يمكن عمله للوقاية، هو الالتزام بارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن أهم مميزات الكمامة، هي أنها تمنع انتقال الفيروس من المصاب، مؤكدًا على أن الكمامة تقلل نسبة العدوى، وانتقال الفيروس، وأن الكمامة تمثل حماية للإنسان وأسرته وجيرانه.

وعن أنواع الكمامات، أكد عبدالباقي أن أنواع الكمامات هي الطبية والجراحية، مشيرًا إلى أن الكمامة الجراحية، تحمي من الفيروسات، مشددًا على ضرورة ارتدائها بطريقة صحيحة، وإزالتها بطريقة صحيحة من الأجناب.

وأوضح عبدالباقي، أنه يمكن إعادة استخدام الكمامات الجراحية، خاصة في ظل نقص عدد الكمامات حول العالم، مع وضعها في كيس عند خلعها، مؤكدًا أن الكمامة n95 تصلح للمخالطين لحالات كوفيد 19 في المستشفيات.

وناشد عبدالباقي المواطنين، بالتبرع بالكمامات n95 للمستشفيات، مؤكدًا أنه شخصيًا يستخدم الكمامات القماشية خارج أوقات العمل، لافتًا إلى أنه لا يلمسها بيده، ولو لمسها يغسلها بالماء والصابون، مؤكدًا أنه يمكن غسيلها بالماء والصابون، وفي الغسالة المخصصة للملابس بشكل طبيعي.