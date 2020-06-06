"قتل الراجل الكبير".. تاجر مخدرات يطعن مسنا طالبه بدفع الأجرة لسائق

"ده مفتري، كل عرقي وكمان ضرب الراجل الكبير بالمطواة، لما قال له بلاش بلطجة وأدي للسواق حقه".. تلك الكلمات نطق بها سائق توكتوك، بصفته شاهد عيان على مقتل مسن بطعنة في القلب، من تاجر مخدرات، بعد أن طلب منه المجني عليه، أن يدفع الأجرة لسائق توكتوك، كان يتشاجر معه.

حاول المجني عليه، أن يعيد حق سائق توكتوك، بعدما فوجئ بمشاجرة خلال عودته إلى منزله، لكن نصحه لتاجر المخدرات تسببت في مقتله.

المتهم برر جريمته بقوله: "كنت بهوش بالمطواة على سواق التوكتوك، بس جات في صدره ومات".. بهذه الكلمات اعترف المتهم بجريمته بعد القبض عليه، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات، بأن الواقعة حدثت في شارع وادي الكباري بمنطقة منشأة ناصر، واقعة مأساوية، بعدما قُتل موظف على يد تاجر مخدرات بمنطقة منشأة ناصر، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توك توك.

البداية عندما نشبت مشاجرة بين سائق توك توك وتاجر مخدرات، يدعى "ج" الشهير بـ"إمبز"، لرفض الأخير دفع أجر السائق، نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك، نشبت بينهما مشاجرة، وفور تدخل المجني عليه يدعي"ع. أ. ع"، الشهير بالأستاذ يبلغ من العمر 62 سنة موظف على المعاش، قام المتهم بالتعدى عليه بمطواة.

وأبلغ الأهالي، المقدم علي فيصل رئيس مباحث منشأة ناصر، الذي انتقل إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لموظف نتيجة تدخله لفض مشاجرة، بين تاجر مخدرات وسائق توك توك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.