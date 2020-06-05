الهند والصين تتفقان على حل نزاعهما الحدودي بالطرق السلمية

اتفقت الهند والصين، اليوم، على تسوية نزاعهما الحدودي في منطقة لداخ عبر القنوات الدبلوماسية، وفقا لما ذكرته الخارجية الهندية، في بيان، وذلك قبل يوم من لقاء مرتقب بين قادة عسكريين من كلا البلدين قرب منطقة النزاع، لبحث سبل وقف التوتر، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال مسؤولون هنود إن الطرفين سيركزان على سحب تعزيزات أمنية تابعة للجيشين الهندي والصيني من لداخ.

وفي بكين، قال متحدث باسم الخارجية الصينية للصحفيين، إن الوضع في المنطقة الحدودية بين الصين والهند "مستقر وتحت السيطرة".

وأكد المتحدث الصيني، مواصلة الجانبين الاتصالات عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية واستمرار مساعيهما "لإيجاد حلول ناجعة للمسائل العالقة".