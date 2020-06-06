لمعاناته مع السرطان.. وزيرة الهجرة توجه بنقل شقيق نجيب سرور إلى مصر

توجهت الكاتبة الصحفية أمل سرور، بالشكر إلى السفيرة نبيل مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لاستجابتها السريعة لمناشدة أسرة "سرور"، بنقل ثروت سرور -الشقيق الأكبر للشاعر نجيب سرور- من الإمارات إلى مصر بأقصى سرعة، وتحت عناية طبية، بعد الأزمة الصحية التي يتعرض لها في البلد العربي الشقيق.

وأوضحت أمل سرور لـ "الوطن"، والدي ثروت سرور، يرقد بين الحياة والموت، في أحد مستشفيات دبي، يصارع مرض السرطان، الذي ينهش في جسده دون هوادة، ورائحة الموت تحاصرني، حالة إغلاق كورونا لمجال الطيران فى وجوه العالم، ومع مطالبات والدي بصوت لا يكاد أن يُسمع برغبته في أن تفيض روحه على أرض بلده العزيز مصر، استجابت على الفور الوزيرة نبيلة مكرم وزير للدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمناشدتي لها، لتكرس فريق عملها في دبي، ممثلا في المستشار مينا زاهر، الذي تواصل مع طارق الأجاوى، من إدارة شركة مصر للطيران، من أجل نقل والدي باقصى سرعة، على أول طائرة استثنائية للعالقين في دولة الإمارات، تحت عناية طبية، فضلا عن متابعة الحالة الصحية لوالدي بشكل يومي.

وتابعت: ومن المتوقع أن نعود إلى مصر فى أقرب رحلة، كما وعدت معالي الوزيرة، ولا أملك سوى أن أتوجه بالشكر لوزيرة الهجرة وفريق عملها الدؤوب في الامارات، داعية المولى بأن يصل ثروت سرور إلى وطنه بأقصى سرعة.