ترامب: السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن السعودية وروسيا، ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأمريكي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وفي سياق آخر، أكد ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن إدارته ستعيد فتح الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن إلى البلاد تجاوزت أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف ترامب: "أنقذنا أرواح الملايين بقرار إغلاق الولايات المتحدة"، مضيفاً: "تعلمنا الكثير من جائحة كورونا".

وجدد ترامب، اتهامه للصين بالتسبب بتفشي فيروس كورونا في العالم، وقال إن "الاقتصاد الصيني لن يلحق باقتصادنا"، مضيفاً أن بكين "استغلت الولايات المتحدة على مدى سنوات".

وذكّر أن واشنطن فرضت على الصين "عشرات المليارات من الرسوم" مؤخرا.

وأخيرا وقّع ترامب قرارا لحماية الرواتب من تداعيات جائحة كورونا.