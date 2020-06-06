مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب 2 آخرين في تصادم بين "توك توك" ودراجة بخارية "موتوسيكل" علي الطريق الزراعي بقرية أولاد غازي دائرة مركز العسيرات بسوهاج، تم نقل الجثة لمستشفى العسيرات المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفـي ومصابين بناحية أولاد غازي دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "توك توك" قيادة "نور الدين.ا.ن" 41 عاما عامل ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة "متى.م.خ" 19 عاما عامل ويقيم بناحية دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة كل من قائد التوك توك، "محمد.ع.م" 19 عاما عامل ويقيم بناحية دائرة المركز ومستقل الدراجة البخارية بجروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.